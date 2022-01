மாநில செய்திகள்

மதுரையில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க இருந்த பொங்கல் விழா தள்ளிவைப்பு..!! + "||" + Postponement of Pongal festival where PM Modi was to attend

மதுரையில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்க இருந்த பொங்கல் விழா தள்ளிவைப்பு..!!