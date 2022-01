மாநில செய்திகள்

திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு, கைதிகளுக்கான உணவே வழங்கப்பட்டது + "||" + Rajendra Balaji, who is lodged in the Trichy Central Jail, was given food for the inmates

