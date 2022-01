மாநில செய்திகள்

நாளை ஊரடங்கு; கடலுக்குச் செல்லாத மீனவர்கள் - ரூ.4 கோடி வர்த்தகம் பாதிப்பு + "||" + Lockdown tomorrow Fishermen who do not go to sea Rs 4 crore trade impact

நாளை ஊரடங்கு; கடலுக்குச் செல்லாத மீனவர்கள் - ரூ.4 கோடி வர்த்தகம் பாதிப்பு