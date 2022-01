மாநில செய்திகள்

12-ம் வகுப்பு கல்வியைவிட ‘நீட்’ தேர்வு மேலானது என்பதை ஏற்க முடியாது: மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + It is not possible to accept that the NEET exam is better than 12th grade education: MK Stalin

12-ம் வகுப்பு கல்வியைவிட ‘நீட்’ தேர்வு மேலானது என்பதை ஏற்க முடியாது: மு.க.ஸ்டாலின்