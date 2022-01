மாநில செய்திகள்

புதுமாப்பிள்ளை கொலையில் தம்பதி உள்பட 5 பேர் கைது + "||" + Police have arrested five people, including a couple, in connection with the murder of Villianur Puthumappillai. 2 knives were confiscated from them

