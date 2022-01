மாநில செய்திகள்

ஒரே நாளில் 489 பேருக்கு தொற்று பாதிப்புபுதுச்சேரியில் மின்னல் வேகத்தில் பரவும் கொரோனா + "||" + The public was shocked when the corona spread at lightning speed as 489 people were diagnosed with the infection in a single day in Puduvai.

