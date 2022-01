மாநில செய்திகள்

சாலையின் குறுக்கே மோட்டார் சைக்கிள் வந்ததால் விபத்துதாறுமாறாக ஓடிய பஸ் தடுப்புக்கட்டையில் மோதியதுபெண்கள் உள்பட 7 பேர் படுகாயம் + "||" + The bus collided head-on with a motorcycle across the road and crashed into a barricade. Seven people, including women, were injured

