மாநில செய்திகள்

கைதிகளுக்கு இடையே மோதல் ஏற்படுவதாக புகார்காலாப்பட்டு சிறையில் இரு மாநில போலீசார் திடீர் சோதனை + "||" + It was reported that there was a clash between the inmates in the jail. Following this, the two state police suddenly raided the jail.

கைதிகளுக்கு இடையே மோதல் ஏற்படுவதாக புகார்காலாப்பட்டு சிறையில் இரு மாநில போலீசார் திடீர் சோதனை