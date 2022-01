மாநில செய்திகள்

மழை காலத்தில் தடையற்ற மின்சாரம் கிடைக்க நவீன கருவிகள் அமைச்சர் திறந்து வைத்தனர் + "||" + The Minister also inaugurated modern equipment for uninterrupted power supply during the rainy season

