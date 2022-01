மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தமிழகத்தில் கூடுதலாக 50 ஆயிரம் படுக்கைகள் அமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Intensive work to set up an additional 50,000 beds in Tamil Nadu to treat corona patients

