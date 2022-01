மாநில செய்திகள்

320 பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை சாகுபடி செய்து அசத்தும் விவசாயிஅரசு வேளாண் கல்லூரி மாணவர்கள் ஆய்வு + "||" + Farmer Asathi is cultivating 320 traditional paddy varieties in Varicchikudi. Government Agricultural College students are trying to study and document it.

320 பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை சாகுபடி செய்து அசத்தும் விவசாயிஅரசு வேளாண் கல்லூரி மாணவர்கள் ஆய்வு