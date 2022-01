மாநில செய்திகள்

கட்டுப்பாடுகளுடன் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட வேண்டும்கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேண்டுகோள் + "||" + Governor Tamizhai Saundarajan said that celebrations should be held with restrictions.

கட்டுப்பாடுகளுடன் கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட வேண்டும்கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வேண்டுகோள்