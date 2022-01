மாநில செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள மொத்த வார்டுகளை மண்டல வாரியாக பிரிக்கும் முறை ரத்து + "||" + Cancellation of zonal division of total wards in Chennai Corporation

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள மொத்த வார்டுகளை மண்டல வாரியாக பிரிக்கும் முறை ரத்து