மாநில செய்திகள்

சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + MK Stalin was vaccinated with a booster dose at a private hospital in Chennai

