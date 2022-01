மாநில செய்திகள்

காரைக்காலில் சுவர் ஏறி குதித்துவீட்டில் தனியாக இருந்த சிறுமியிடம் அத்துமீறல் வாலிபர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது + "||" + Valipar Pokcho was arrested under the law for jumping over a wall in Karaikal and abusing a girl who was alone at home.

காரைக்காலில் சுவர் ஏறி குதித்துவீட்டில் தனியாக இருந்த சிறுமியிடம் அத்துமீறல் வாலிபர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது