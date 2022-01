மாநில செய்திகள்

எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ்., ஆயுஷ் மருத்துவ கல்வி இடங்களை 12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் நிரப்ப அனுமதிக்க வேண்டும் + "||" + MBBS, BDS, AYUSH Medical Education seats should be allowed to be filled on the basis of Class 12 marks.

