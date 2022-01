மாநில செய்திகள்

பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து மக்கள் திரும்பி வர சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் + "||" + Special buses will be operated to bring people back after the Pongal holiday - Minister Rajakannappan

பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து மக்கள் திரும்பி வர சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்