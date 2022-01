மாநில செய்திகள்

பதநீர் இறக்குபவர், விற்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது + "||" + No action should be taken against the seller or seller

பதநீர் இறக்குபவர், விற்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது