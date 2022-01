மாநில செய்திகள்

பொங்கல் தொகுப்பை குறைகூறியவர் மீதான பொய்வழக்கால் மகன் தற்கொலை: தி.மு.க. அரசுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கண்டனம் + "||" + Son commits suicide by lying to Pongal critic: DMK O. Panneerselvam condemns the government

பொங்கல் தொகுப்பை குறைகூறியவர் மீதான பொய்வழக்கால் மகன் தற்கொலை: தி.மு.க. அரசுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கண்டனம்