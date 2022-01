மாநில செய்திகள்

'தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் என் இதயம் கனிந்த பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துகள்' - எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + 'My heartfelt Pongal Thirunal greetings to all the people of Tamil Nadu' - Edappadi Palanisamy

