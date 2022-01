மாநில செய்திகள்

'தீமைகள் அகன்று நன்மைகள் செழிக்கட்டும்' - ஓ.பன்னீர்செல்வம் பொங்கல் வாழ்த்து + "||" + 'Let the evil spread and the good prosper' - Oh. Panneerselvam Pongal Greetings

'தீமைகள் அகன்று நன்மைகள் செழிக்கட்டும்' - ஓ.பன்னீர்செல்வம் பொங்கல் வாழ்த்து