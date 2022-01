மாநில செய்திகள்

புதுவையில் அசுர வேகத்தில் பரவி வரும் கொரோனாமாகியில் 2 முதியவர்கள் பலி + "||" + In Pondicherry, 1,123 people have been confirmed infected in a single day with the death of 2 elderly people in Magi and the rapid spread of the disease has caused fear among the public.

