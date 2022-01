மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி மசாஜ் சென்டரில் விபசாரம் 2 பேர் கைது 6 பெண்கள் மீட்பு + "||" + Police conducted a raid at the Puducherry Massage Center. It was revealed that he kept women in 2 rooms there and engaged in prostitution. 6 beauties were rescued. Police arrested 2 teenagers.

