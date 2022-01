மாநில செய்திகள்

திருவள்ளுவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து ரங்கசாமி மரியாதை + "||" + On the occasion of Thiruvalluvar Day, First Minister Rangasamy paid homage to his idol by wearing an evening gown.

திருவள்ளுவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து ரங்கசாமி மரியாதை