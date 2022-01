மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் களைகட்டிய பொங்கல் விளையாட்டு போட்டிகள் + "||" + Pongal games in Pondicherry were weeded out. It was enthusiastically attended by children and adults alike.

புதுச்சேரியில் களைகட்டிய பொங்கல் விளையாட்டு போட்டிகள்