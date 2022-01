மாநில செய்திகள்

தாய்க்கு இணையானவள் பசு - ஜக்கி வாசுதேவ் + "||" + Pongal is a celebration of all that makes our life – the soil, animals, air, water, and people - Jaggi Vasudev

தாய்க்கு இணையானவள் பசு - ஜக்கி வாசுதேவ்