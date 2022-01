பிர்ஜூ மகாராஜ் மறைவிற்கு முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்

சென்னை,

பத்ம விபூஷன் விருது பெற்ற பிரபல கதக் நடனக் கலைஞரான பிர்ஜூ மகாராஜ் மாரடைப்பின் காரணமாக இன்று காலமானார். இந்த நிலையில், தமிழக முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிர்ஜூ மகாராஜின் மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், 'பழம்பெரும் கதக் நடனக் கலைஞரான பண்டிட் பிர்ஜூ மகாராஜின் மறைவு ஆழ்ந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது.

அவர் ஒரு சிறந்த கலையின் தூதராக இருந்தார். மேலும் அவர் ஒரு வளமான பாரம்பரியத்தை விட்டுச் சென்றுள்ளார். அவரது மறைவு நாட்டுக்கும் கலைக்கும் பேரிழப்பாகும். அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும் ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

Deeply saddened by the demise of legendary Kathak dancer Pandit Birju Maharaj.



He was a great ambassador of the art and has left behind him a rich legacy. His passing away is a great loss for the nation and the art. I extend my deep condolences to his bereaved family and fans. pic.twitter.com/4NDZzh7UAb