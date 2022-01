மாநில செய்திகள்

பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்ட போலீசார் உடனடியாக பொறுப்பேற்க வேண்டும் + "||" + The transferred police officer should take immediate responsibility

பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்ட போலீசார் உடனடியாக பொறுப்பேற்க வேண்டும்