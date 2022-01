மாநில செய்திகள்

சென்னையில் மீண்டும் மழை குளிர்ந்த காற்றுடன் இதமான வானிலை நிலவியது + "||" + The weather in Chennai was pleasant with rain and cold winds again

சென்னையில் மீண்டும் மழை குளிர்ந்த காற்றுடன் இதமான வானிலை நிலவியது