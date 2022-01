மாநில செய்திகள்

வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்த 22 பேருக்கு தொற்று; தமிழகத்தில் 23,443 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Infection to 22 people from outposts; Corona for 23,443 people in Tamil Nadu

வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்த 22 பேருக்கு தொற்று; தமிழகத்தில் 23,443 பேருக்கு கொரோனா