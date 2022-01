மாநில செய்திகள்

சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநராக பா.செந்தாமரைக்கண்ணன் நியமனம் + "||" + P. Senthamaraikkannan has been appointed as the Director of the Meteorological Center

