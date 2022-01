மாநில செய்திகள்

புதுவையில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு 31 ந்தேதி வரை விடுமுறைஅமைச்சர் நமச்சிவாயம் அறிவிப்பு + "||" + Holidays have been announced for schools and colleges in the state of puducherry till the 31st.

