மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவல் எதிரொலிஉற்சவ சாமிகள் வராததால் களை இழந்த ஆற்று திருவிழா + "||" + The river festival was lost due to the non-arrival of festival goers in response to the corona spread.

கொரோனா பரவல் எதிரொலிஉற்சவ சாமிகள் வராததால் களை இழந்த ஆற்று திருவிழா