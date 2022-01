மாநில செய்திகள்

நாளை முதல் உடல்தகுதி தேர்வுகாவலர் தேர்வுக்கான ஏற்பாடுகள் தயார் + "||" + Arrangements have been made for the physical examination to begin tomorrow for the police examination in Puduvai.

