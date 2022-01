மாநில செய்திகள்

முருகன் கோவில்களில் தைப்பூச விழாகுளிர்பான பாட்டில்களால் அலங்கரித்து சாமி வீதி உலா + "||" + The Thaipusam festival was celebrated at the Murugan temples in Pondicherry. Sami in turn was adorned with bottles as if coming on a scooter.

