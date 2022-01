மாநில செய்திகள்

நிலக்கரி சுரங்கம் அமைப்பதற்காக கையகப்படுத்தப்படும் விளைநிலங்களுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.1 கோடி வழங்க வேண்டும் + "||" + Rs 1 crore per acre should be provided for arable lands to be acquired for setting up a coal mine

