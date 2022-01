மாநில செய்திகள்

மாநகராட்சி தேர்தல்: சென்னையில் 50 சதவீத வார்டுகள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Corporation Election: Government of Tamil Nadu announces allotment of 50% wards for women in Chennai

