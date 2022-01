மாநில செய்திகள்

‘திராவிட மாடல் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுதல்கள் தேவை’ மாநில திட்டக்குழு கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + MK Stalin's speech at the State Planning Commission meeting on 'Guidelines for Dravidian Model Development'

‘திராவிட மாடல் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுதல்கள் தேவை’ மாநில திட்டக்குழு கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு