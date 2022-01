மாநில செய்திகள்

அடுத்த இரண்டு மூன்று நாட்களில் கொரோனா பாதிப்புகள் அதிகரிக்கும் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

COVID cases to surge in next two –three days: Health Minister

