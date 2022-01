மாநில செய்திகள்

குடிபோதை தகராறில் தொழிலாளி மர்ம சாவுகுற்றவாளிகளை கைது செய்ய கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியல் + "||" + Mysterious death of a worker in a drunken brawl Relatives block the road demanding the arrest of the culprits

குடிபோதை தகராறில் தொழிலாளி மர்ம சாவுகுற்றவாளிகளை கைது செய்ய கோரி உறவினர்கள் சாலை மறியல்