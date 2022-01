மாநில செய்திகள்

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஆசிரியர்கள் பன்முகத்திறனை வளர்க்க வேண்டும்கவர்னர் தமிழிசை + "||" + Governor Tamizhai Saundarajan said that teachers should develop diversity in line with technological development.

