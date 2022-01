மாநில செய்திகள்

தரவரிசை பட்டியல் 24-ந்தேதி வெளியாகிறது: மருத்துவ படிப்புக்கான கலந்தாய்வு 27-ந் தேதி தொடங்குகிறது + "||" + The ranking list will be released on the 24th: The consultation for the medical course starts on the 27th

தரவரிசை பட்டியல் 24-ந்தேதி வெளியாகிறது: மருத்துவ படிப்புக்கான கலந்தாய்வு 27-ந் தேதி தொடங்குகிறது