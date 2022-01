மாநில செய்திகள்

முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி. அன்பழகன் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.11.32 கோடி சொத்து குவிப்பு...! + "||" + KP Anbalagan Earn 11 Crore Disproportionate assets FIR Filed Againsts Former Minister and his Family

முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி. அன்பழகன் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.11.32 கோடி சொத்து குவிப்பு...!