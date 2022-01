மாநில செய்திகள்

கடற்கரை சாலையில் குடியரசு தினவிழாகவர்னர் தமிழிசை தேசியக்கொடி ஏற்றுகிறார் + "||" + Governor Tamilisai Saundararajan accepts the national flag at the Republic Day celebrations at Puthuvai Beach Road

கடற்கரை சாலையில் குடியரசு தினவிழாகவர்னர் தமிழிசை தேசியக்கொடி ஏற்றுகிறார்