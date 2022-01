மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத்தின் சார்பில் மறைந்த கலைஞர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு நிதியுதவி + "||" + Financial assistance to the heirs of late artists on behalf of the Tamil Nadu Science, Music and Drama Forum

தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத்தின் சார்பில் மறைந்த கலைஞர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு நிதியுதவி