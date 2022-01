மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் இன்று 2528 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + A further 2,528 people were affected by corona in Pondicherry. In one day 1458 people were healed.

