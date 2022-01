மாநில செய்திகள்

புதுவையில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை குறைந்தது + "||" + Tourist arrivals to puducherry have declined following the increase in the spread of corona infection.

