மாநில செய்திகள்

நாட்டின் மீன் ஏற்றுமதியை ரூ.1 லட்சம் கோடிக்கு உயர்த்த இலக்கு மத்திய மந்திரி எல்.முருகன் பேச்சு + "||" + Union Minister L. Murugan talks to increase the country's fish exports to Rs 1 lakh crore

நாட்டின் மீன் ஏற்றுமதியை ரூ.1 லட்சம் கோடிக்கு உயர்த்த இலக்கு மத்திய மந்திரி எல்.முருகன் பேச்சு