மாநில செய்திகள்

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வினியோகம் குறித்து ஆலோசனை: தரமற்ற பொருட்கள் வழங்கிய நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை + "||" + Advice on Pongal gift package distribution: Strict action against companies that supply substandard products

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வினியோகம் குறித்து ஆலோசனை: தரமற்ற பொருட்கள் வழங்கிய நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை