மாநில செய்திகள்

அரியாங்குப்பத்தில் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசிய 3 பேர் கைது + "||" + Police have arrested 3 people for throwing a petrol bomb at a house.

